Israele estrae sperma dai cadaveri dei soldati per permettere l' inseminazione artificiale e la prosecuzione delle famiglie boom dal 7 ottobre 2023
La riproduzione assistita postuma con prelievo di sperma prevede l’incisione del testicolo, la rimozione di un pezzo di tessuto, l’isolamento delle cellule spermatiche vive e il loro congelamento Israele estrae sperma dai cadaveri dei soldati per permettere l'inseminazione artificiale e la fe. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
