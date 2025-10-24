Ispezioni su tutto il corpo Garlasco i nuovi esami su Sempio | colpo di scena clamoroso

Venerdì 24 ottobre, Andrea Sempio è stato sottoposto a una serie di misurazioni antropometriche presso l’ Istituto di Medicina Legale di Milano, alla presenza dell’antropologa forense Cristina Cattaneo. L’indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco è stato convocato per un accertamento tecnico che potrebbe rivelarsi decisivo nelle indagini riaperte sulla morte di Chiara Poggi. Le misurazioni antropometriche servono a raccogliere dati fisici come altezza, peso, lunghezza degli arti e indice di massa corporea, utili non solo in medicina ma anche in criminologia forense. Nel caso Garlasco, questi elementi verranno confrontati con le lesioni presenti sul corpo di Chiara Poggi e con i risultati della Blood Pattern Analysis (BPA) condotta dai Ris di Cagliari. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

