Isola d’Elba d’autunno Trekking escursioni e visite al museo

L’autunno all’ Isola d’Elba è il momento ideale per riscoprire l’isola nella sua dimensione più autentica: tra castagneti secolari, borghi di montagna e antiche tradizioni che tornano a vivere, il fuori stagione è un invito a scoprire il territorio, immersi nella natura. Ecco alcune proposte di escursioni. Oggi in programma un cammino di resilienza: la rinascita del castagneto: l’associazione Pedalta propone la passeggiata La Rinascita del Castagneto, con partenza da Marciana alle 9.30. Il trekking conduce fino a San Cerbone, tra boschi che raccontano la forza rigenerativa della natura e la cura che la comunità locale dedica da secoli a questi ambienti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Isola d’Elba d’autunno. Trekking, escursioni e visite al museo

Argomenti simili trattati di recente

Infoelba - Informazioni sull'Isola d'Elba - facebook.com Vai su Facebook

Il sole tramonta sull’Isola d’Elba, ma la nostra presenza non conosce pause. Buona serata da Portoferraio (Livorno) #EsserciSempre #7ottobre - X Vai su X

Isola d'Elba in autunno è l'isola del trekking - Meravigliosa in estate, con le sue sabbie bianche e le acque limpide, l'Isola d'Elba dà il meglio di sé in autunno, quando il sole si fa meno arrabbiato e permette di camminare lungo i tanti e ... Lo riporta esquire.com

Trekking di Primavera all’Isola d’Elba - Una veduta di Capoliveri, teatro di diversi eventi in occasione del Festival del Camminare. Lo riporta lettera43.it

Isola d’Elba a settembre: mare, sentieri e silenzi mediterranei - Quest’isola è stupenda ed è chiamata le Hawaii d’Europa Trekking vulcanici, mare e surf: quest'isola ha tutto ogni giorno Che tu sia un camminatore esperto, un amante del mare o un semplice ... Riporta runnersworld.com