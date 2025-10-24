Iseo | Mercato del consumo critico
Appuntamento con l'agricoltura biologica, l'allevamento sostenibile e il rapporto diretto tra produttore e consumatore: domenica 26 ottobre torna in Viale Repubblica a Iseo il “Mercatino del Consumo Critico”. L'iniziativa, ormai un punto di riferimento per l'acquisto etico e consapevole, celebra. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Altre letture consigliate
DOMENICA 19 OTTOBRE VIALE REPUBBLICA , ISEO BS Il mercato Antiquario – Vintage , handmade della città di Iseo si svolge la terza domenica del mese in Viale Repubblica e Largo Dante , potrete trovare esposti oggetti di antiquariato, d'epoca, di moder - facebook.com Vai su Facebook
Iseo: Mercato del consumo critico - Appuntamento con l'agricoltura biologica, l'allevamento sostenibile e il rapporto diretto tra produttore e consumatore: domenica 26 ottobre torna in Viale Repubblica a Iseo il “Mercatino del Consumo C ... Secondo bresciatoday.it