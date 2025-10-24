Isabelle Tate morta a 23 anni la malattia rara dell’attrice di 9-1-1 | Nashville

Isabelle Tate, giovane attrice protagonista di un episodio della serie 9-1-1: Nashville, è morta il 19 ottobre 2025 all’età di soli 23 anni. La notizia è stata confermata dalla McCray Agency di Nashville che rappresentava l’attrice, attraverso un post su Instagram. La causa del decesso è stata attribuita a una forma rara della malattia di Charcot-Marie-Tooth, un disturbo neurologico genetico che colpisce i nervi che controllano i muscoli. Secondo quanto comunicato dall’agenzia, Tate si è spenta serenamente e la famiglia ha richiesto privacy in questo momento di dolore improvviso e devastante.   Visualizza questo post su Instagram   Un post condiviso da mccray agency (@mccrayagency) People spiega che la malattia di Charcot-Marie-Tooth è una patologia rara multisistemica che causa sintomi progressivi per tutta la vita, inclusi debolezza muscolare e atrofia degli arti superiori e inferiori, perdita sensoriale e altre complicazioni. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

