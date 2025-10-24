Isabella dà di matto contro Christian poi lascia Uomini e Donne Tina asfalta Cinzia

Se quella di ieri è stata una puntata di Uomini e Donne piuttosto monotona, quella di oggi ha superato le aspettative. Tina Cipollari è ritornata, e con lei sono tornati anche gli show. Ad animare la situazione ci hanno pensato soprattutto del dame del Trono Over, come Isabella, Cinzia Paolini e Gemma Galgani. Al Trono Classico, invece, è scattato un primo bacio. Isabella sbotta contro Christian: la scenata cringe a Uomini e Donne, Gemma si ridicolizza. Nella puntata di oggi di Uomini e Donne sono tornati al centro studio Mario Lenti, Christian, Isabella e Cinzia Paolini. A rendere il clima subito bollente ci ha pensato Isabella, la quale ha sbottato contro Christian per le accuse che il cavaliere le ha fatto in una scorsa puntata di UeD. 🔗 Leggi su Tutto.tv

