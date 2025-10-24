Iren | Bufo per il 2025 investimenti per circa 1 miliardo di euro

"Anche per il 2025 siamo convinti di raggiungere la soglia del miliardo di euro di investimenti annui come facciano da circa 3 anni, con alcune variazioni relative ad eventuali operazioni straordinarie". Così l'ad di Iren Gianluca Bufo a margine della prima edizione di InSummit, la due giorni di convegno in corso attualmente presso la sala congressi del JW Marriott all'Isola delle Rose a Venezia. Per quanto riguarda il piano industriale che Iren presenterà il prossimo 13 novembre, l'ad indica alcune linee guida di massima. "Iren sta approcciando un mondo che accelera ogni giorno sempre di più sui grandi temi globali della digitalizzazione, dell'economia circolare, della transizione energetica - ha detto Bufo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

