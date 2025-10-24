Irca i sindacati del credito | Senza rifinanziamento a rischio le funzioni primarie dell’ente e il credito alle imprese
I sindacati scrivono al presidente della Regione Renato Schifani, all’assessore regionale all’Economia, Alessandro Dagnino e all’assessore alle Attività produttive, Edy Tamajo, chiedendo che nella Legge Finanziaria regionale 2026 siano stanziate le risorse necessarie a garantire la piena. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
