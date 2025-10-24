Iov e l' Università di Padova vincono il premio De Sanctis per l’eccellenza nella cura oncologica

Il Premio De Sanctis 2025, dedicato quest’anno alle Buone pratiche per la salute sociale nel campo delle malattie oncologiche, è stato assegnato all’Istituto Oncologico Veneto e all’Università di Padova. Il riconoscimento è andato alla dottoressa Maria Giuseppina Bonavina, oggi direttore. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

