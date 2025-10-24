Io sono Rosa Ricci prigioniera in pericolo | video intervista con Lyda Patitucci e Raiz

Comingsoon.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una ragazza viene rapita scatenando la disperazione del padre, un potente boss della criminalità. Don Salvatore in cerca della salvezza della figlia in Io sono Rosa Ricci, attesa storia di formazione per il cinema della protagonista delle ultime stagioni di Mare fuori. Abbiamo intervistato alla Festa di Roma la regista Lyda Patitucci e Raiz. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

io sono rosa ricci prigioniera in pericolo video intervista con lyda patitucci e raiz

© Comingsoon.it - Io sono Rosa Ricci, prigioniera in pericolo: video intervista con Lyda Patitucci e Raiz

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

io sono rosa ricciIo sono Rosa Ricci, prigioniera in pericolo: video intervista con Lyda Patitucci e Raiz - Don Salvatore in cerca della salvezza della figlia in Io sono Rosa Ricci, attesa storia di formazione ... Scrive comingsoon.it

io sono rosa ricci''Se stiamo insieme o no non cambia niente'': Maria Esposito, Rosa Ricci di Mare Fuori, e Silvia Uras sono una coppia? - ''Se stiamo insieme o no non cambia niente'': Maria Esposito, Rosa Ricci di Mare Fuori, e Silvia Uras sono una coppia? Come scrive gossip.it

io sono rosa ricciMaria Esposito: «Dopo Mare fuori dovrò dimostrare quanto valgo. Rosa Ricci mi ha fatto crescere in fretta, ma non voglio essere un modello per la mia generazione» - Con l’uscita al cinema di Io sono Rosa Ricci, l’attrice racconta la difficoltà di separarsi dal personaggio che l’ha resa famosa e il desiderio di vivere con leggerezza la notorietà. vanityfair.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Io Sono Rosa Ricci