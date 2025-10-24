Io non rischio | la campagna della Protezione civile sulle calamità naturali approda a Sondrio
Il gruppo comunale di Protezione civile scende in piazza per incontrare i cittadini e presentare la campagna "Io non rischio - Buone pratiche di Protezione civile": domani, sabato 25 ottobre, dalle ore 8 alle ore 13, i volontari saranno presenti con un gazebo in corso Italia.La campagnaPromossa a. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
