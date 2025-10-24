Io Canto Family pagelle della finale | il pianto di Giusy Ferreri 8 Sal Da Vinci tenero mammone 6

L’edizione 2025 di Io Canto Family è giunta all’apice, nella prima serata Canale 5 di giovedì 23 ottobre è andata in onda la finalissima della gara canora in cui otto coppie, composte da genitori e figli, si sfidano a suon di musica per aggiudicarsi il ricco montepremi di 50.000 euro. Alla conduzione, come sempre, la frizzante Michelle Hunziker. Giusy Ferreri, Sal Da Vinci, Serena Brancale e Ermal Meta hanno la responsabilità di far da coach ai concorrenti e esibirsi assieme a loro; mentre Noemi e Patty Pravo sono la giuria. Chi ci ha convinto e chi meno nel corso di quest’ ultima emozionante puntata. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Io Canto Family, pagelle della finale: il pianto di Giusy Ferreri (8), Sal Da Vinci tenero mammone (6)

