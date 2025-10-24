Io Canto Family 2025 vincono Matteo e papà Mario Verga con il 63% dei voti

La seconda stagione di Io Canto Family si è conclusa con il trionfo di Matteo e papà Mario Verga, che hanno conquistato pubblico e giuria con la loro sintonia e le straordinarie doti vocali. La coppia ha ottenuto il 63% dei voti, aggiudicandosi così la vittoria nel talent show di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker. Un successo arrivato al termine di una finale intensa, ricca di esibizioni emozionanti, momenti toccanti e tante storie di vita raccontate sul palco. Il podio: seconda Alice e papà Gianvito, terze Nina e mamma Jessica. Dietro ai vincitori, al secondo posto si sono classificati Alice e papà Gianvito, che hanno conquistato il 37% delle preferenze.

