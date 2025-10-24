‘Io Canto Family 2025’ Matteo Verga e papà Mario sono i vincitori | il maxi premio

(Adnkronos) – Matteo Verga e papà Mario sono i vincitori di 'Io Canto Family 2025', il talent show di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker che si è concluso ieri, giovedì 23 ottobre. In totale la coppia ha ottenuto il 63% dei voti superando Alice Francavilla e suo padre Gianvito, arrivati secondi con il 37%.

