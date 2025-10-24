Investita dal pullman mentre attraversa muore sotto gli occhi del marito | conducente sotto shock

Franca stava passeggiando col marito, erano sulle strisce pedonali quando un pullman l'ha travolta. Lui l'ha vista cadere sull'asfalto e morire in pochi istanti. La tragedia a Brescia, dove adesso c'è un'indagine per la morte di Franca Moretta, 78 anni. Si procede per omicidio stradale.Franca. 🔗 Leggi su Today.it

