Investimenti il 40% degli italiani frenato dal pessimismo

Roma, 24 ottobre 2025 – “Vorrei ma non posso, fidarmi di te, io non ti conosco.”. Con questi versi di Samuele Bersani si potrebbe sintetizzare il rapporto fra gli italiani e gli investiment i, specie in questo periodo di conflitti internazionali e poca sicurezza. Oltre due italiani su cinque, infatti, vorrebbero investire, ma sono bloccati dal loro pessimismo. A dirlo è la ricerca di Schroders, condotta in partnership con il Censis, che fotografa un Paese rassegnato nel quale però non sono pochi gli italiani che danno un valore sociale all’investimento. I dati dell’indagine Censis. Lo studio, dal titolo ‘Investire è coltivare l’ottimismo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

