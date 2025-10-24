Investimenti il 40% degli italiani frenato dal pessimismo
Roma, 24 ottobre 2025 – “Vorrei ma non posso, fidarmi di te, io non ti conosco.”. Con questi versi di Samuele Bersani si potrebbe sintetizzare il rapporto fra gli italiani e gli investiment i, specie in questo periodo di conflitti internazionali e poca sicurezza. Oltre due italiani su cinque, infatti, vorrebbero investire, ma sono bloccati dal loro pessimismo. A dirlo è la ricerca di Schroders, condotta in partnership con il Censis, che fotografa un Paese rassegnato nel quale però non sono pochi gli italiani che danno un valore sociale all’investimento. I dati dell’indagine Censis. Lo studio, dal titolo ‘Investire è coltivare l’ottimismo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Altre letture consigliate
L’incertezza impatta sulle strategie dei ceo italiani: il 28% rinvia gli investimenti. Acquisizioni strategia chiave per accelerare lo sviluppo - facebook.com Vai su Facebook
Secondo l’Osservatorio sullo Sport System 2025 di #BancaIfis, gli investimenti sugli stadi italiani superano i 4,4 mld €: ogni euro speso può generare oltre 2 volte l'investimento iniziale, tra occupazione, indotto e benefici sociali per i territori. #IfisSport - X Vai su X
Investimenti, il 40% degli italiani frenato dal pessimismo - Una ricerca di Schroders e Censis ha messo in luce i quattro profili degli investitori tricolore, che risultano essere pragmatici ma anche spaventati dall’incertezza del futuro ... Come scrive quotidiano.net
Investimenti, oltre due italiani su cinque bloccati dal pessimismo - Solo meno del 20% pratica l’investimento come componente costitutiva del proprio stile mentale e di vita, ma un ... Si legge su focusrisparmio.com
Business Angel in Italia, come colmare il divario negli investimenti privati nelle startup? - Debutta in Italia il primo summit nazionale dedicato ai Business Angel: formazione, networking e cultura dell'investimento per colmare il gap europeo. Come scrive money.it