Investe un ciclista sulla Provinciale 92 automobilista fugge e poi torna indietro

Fano (Pesaro e Urbino) venerdì 24 ottobre 2025 - Fano (Pesaro e Urbino) venerdì 24 ottobre 2025 - Un rientro dal lavoro finito nel peggiore dei modi. Nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 18.30, un operaio di 33 anni originario della Guinea è stato investito lungo la Strada Provinciale 92, in direzione mare–monte, mentre percorreva il tragitto verso casa in sella alla sua bicicletta elettrica. L'uomo viaggiava insieme a un collega, entrambi dipendenti di una ditta di Bellocchi, procedendo uno dietro l'altro. Poco dopo aver superato la zona della cooperativa di Falcineto, il ciclista che si trovava più indietro è stato urtato violentemente da un'autovettura sopraggiunta alle sue spalle. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Investe un ciclista sulla Provinciale 92, automobilista fugge e poi torna indietro

