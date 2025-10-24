Inter Primavera la squadra di Carbone cerca la continuità contro la Cremonese! Le ultime in vista del match

Inter News 24 Inter Primavera, la giovane squadra di Carbone si prepara per la prossima sfida di Youth League contro l’Union Saint Gilloise: le ultime. La Primavera dell’ Inter, allenata da Carbone, è reduce da due vittorie consecutive che hanno infuso grande fiducia: quella contro il Napoli in campionato e quella nella Youth League contro l’ Union Saint-Gilloise. Ora, i nerazzurri cercano di confermare il loro stato di forma e proseguire la serie positiva, affrontando la Cremonese, penultima in classifica, nella nona giornata del campionato Primavera. La designazione arbitrale: il match diretto da Mario Picardi. 🔗 Leggi su Internews24.com

