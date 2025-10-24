Inter parla Chivu a DAZN | Il Napoli è una squadra vincente e propositiva che riflette il loro allenatore che è bravissimo De Bruyne…

Chivu, tecnico dell’Inter, ha preso la parola alla vigilia dell’attesissimo scontro diretto di campionato con il Napoli di Antonio Conte Ai microfoni di Dazn, alla vigilia della super sfida in programma domani alle 18:00 allo stadio Maradona, valida per l’8ª giornata di Serie A 202526 tra Napoli e Inter, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Inter, parla Chivu a DAZN: «Il Napoli è una squadra vincente e propositiva che riflette il loro allenatore che è bravissimo. De Bruyne…»

