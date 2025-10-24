Inter news stop per il difensore | salta Napoli e non solo
Inter news. C’è da segnalare uno stop in difesa alla vigilia del big match contro il Napoli. L’Inter dovrà fare a meno di Tomas Palacios, fermato da un risentimento al retto femorale della coscia sinistra. Il difensore argentino non sarà a disposizione per la sfida del “Maradona” in programma domani alle ore 18. Infortunio Palacios: stop precauzionale ma tempi da valutare. L’argentino ha avvertito il problema muscolare durante la rifinitura e lo staff medico nerazzurro ha deciso di escluderlo dalla lista dei convocati per precauzione. Gli esami strumentali delle prossime ore chiariranno l’entità del guaio fisico, ma le prime sensazioni non fanno ben sperare. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
