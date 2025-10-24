Inter Lautaro-Bonny dal 1' Conte dilemma in attacco | le probabili di Napoli-Inter

Il Napoli vuole lasciarsi alle spalle un periodo complicato, mentre l’Inter cerca conferme dopo le buone prestazioni delle ultime settimane. Domani, sabato 25 ottobre, alle ore 18, le due squadre si affronteranno allo stadio Maradona per l’8ª giornata di Serie A. Conte aspetta Hojlund, tra i pali prosegue il duello tra Milinkovic Savic e Meret. L'Inter, ancora priva di Thuram, potrebbe scendere in campo con l'attacco proposto contro la Roma: Lautaro Martinez e Bonny. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter, Lautaro-Bonny dal 1'. Conte, dilemma in attacco: le probabili di Napoli-Inter

