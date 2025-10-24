Inter la probabile formazione in vista del Napoli
L’Inter affronta l’ex Antonio Conte Tutto pronto per il big match dell’ottava giornata di Serie A. Un Napoli in piena crisi di risultati (3 sconfitte consecutive) e reduce dal disastro di Ehindoven ospiterà l’Inter in piena rampa di lancio. Antonio Conte affronterà ancora l’Inter da grande ex del match, dopo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
News recenti che potrebbero piacerti
La VIGILIA di UNION SG-INTER, la PROBABILE, le PAROLE di CHIVU e le POLEMICHE post MILAN-FIORENTINA ? PARTECIPA ALLA DIRETTA ?https://youtube.com/watch?v=pGkJMfMThiE… - X Vai su X
Cristian Chivu anche stavolta scherza sulla probabile formazione di Roma-Inter e annuncia una sola scelta sicura - facebook.com Vai su Facebook
Napoli-Inter Serie A, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie - Primo vero momento di difficoltà per Antonio Conte da quando siede sulla panchina del Napoli. Da ilmattino.it
Probabili formazioni di Union Saint Gilloise-Inter - Ballottaggio in attacco per Chivu, ma Esposito è favorito come partner di Lautaro. sport.sky.it scrive
Probabili formazioni Union Saint Gilloise-Inter: cosa filtra verso l’8^ giornata - Probabili formazioni Union Saint Gilloise Inter - Segnala fantamaster.it