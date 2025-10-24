Inter in pressing per Nico Paz ma il contratto è a favore del Real Madrid
L’Inter sarebbe ritornata in pressing per Nico Paz con una nuova proposta: 58 milioni di euro per pagarne il cartellino e portarlo alla corte del Toro Lautaro nell’estate 2026. Ma con molta probabilità la prossima estate Nico tornerà al Real Madrid. Lo aveva detto Fabrizio Romano, ricordato tra l’altro che il Como aveva rifiutato per lui 70 milioni dal Tottenham: « Il Real pianifica il ritorno di Nico Paz, probabilmente tornerà nel 2026. I blancos possono acquistarlo per circa 10 milioni. Sta brillando al Como ed è uno dei migliori giocatori in Serie A. Il Como aveva rifiutato un’offerta del Tottenham per lui quest’estate, che offriva 70 milioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Gol, baricentro più alto di Inzaghi e pressing efficace: ecco l'#Inter di #Chivu. - X Vai su X
Raddoppi, pressing e Mancini: Gasp guida una Roma di ferro GAZZETTA DELLO SPORT Da una parte la miglior difesa d'Europa, dall'altra un attacco stellare. Roma-Inter non sarà solo un crash test per testare fin dove si possono spingere le ambizioni giallor - facebook.com Vai su Facebook
L’Inter in pressing per Nico Paz, pronti 58 milioni ma comanda il Real: cosa dice il contratto col Como - Di fronte alle sempre più convincenti prestazioni di Nico Paz, l'Inter si è fatta di nuovo avanti con il Como presentando un'offerta da quasi 60 milioni ... Lo riporta fanpage.it
Inter in pressing per Nico Paz, ma il contratto è a favore del Real Madrid - L'inter ha fatto un'offerta di 58 milioni per Nico Paz al Como, ma il suo contratto dà tempo fino al 2027 al Real Madrid ... ilnapolista.it scrive
Dall'Argentina, l'Inter piombia su Nico Paz: la cifra dell'offerta al Como - In sette partite di Serie A, il talento argentino ha già collezionato nove gol e quattro assist, dimostrando ... Scrive msn.com