L’Inter sarebbe ritornata in pressing per Nico Paz con una nuova proposta: 58 milioni di euro per pagarne il cartellino e portarlo alla corte del Toro Lautaro nell’estate 2026. Ma con molta probabilità la prossima estate Nico tornerà al Real Madrid. Lo aveva detto Fabrizio Romano, ricordato tra l’altro che il Como aveva rifiutato per lui 70 milioni dal Tottenham: « Il Real pianifica il ritorno di Nico Paz, probabilmente tornerà nel 2026. I blancos possono acquistarlo per circa 10 milioni. Sta brillando al Como ed è uno dei migliori giocatori in Serie A. Il Como aveva rifiutato un’offerta del Tottenham per lui quest’estate, che offriva 70 milioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Inter in pressing per Nico Paz, ma il contratto è a favore del Real Madrid