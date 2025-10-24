Inter Esposito assalto partenopeo per il centravanti nerazzurro? Le ultime sull’ex Spezia

Inter News 24 Inter Esposito, porte chiuse al Napoli per l’interesse dimostrato per il giovane centravanti nerazzurro: le ultime sull’attaccante. I primi mesi in prima squadra di Pio Esposito all’Inter stanno superando ogni aspettativa. Il giovane attaccante classe 2005 ha già trovato il gol in Champions League, in Serie A e con la Nazionale, dimostrando di non soffrire affatto il salto dalla Serie B con lo Spezia ai palcoscenici più importanti con la maglia nerazzurra. Napoli su Esposito: la dirigenza interista non lascia spazio. A confermare l’interesse del Napoli per Esposito è Gianluca Di Marzio, che ha rivelato come il procuratore del giovane attaccante, Mario Giuffredi, abbia sondato la disponibilità della dirigenza partenopea. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Esposito, assalto partenopeo per il centravanti nerazzurro? Le ultime sull’ex Spezia

