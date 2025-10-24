Bonny ancora dal primo minuto? La situazione dell’Inter Ange-Yoan Bonny ha conquistato i tifosi dell’Inter. Dopo la prestazione eccellente contro la Cremonese, l’attaccante si è ripetuto anche all’Olimpico siglando il gol vittoria. Angelo è ormai un perno inmovibile del reparto offensivo interista. E con l’infortunio di Thuram ha avuto finalmente modo di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Inter, contro il Napoli toccherà alla coppia Lautaro-Bonny