Inter Chivu alle prese con le cimici

Gli attacchi per un allenatore di Serie A possono arrivare da più parti, soprattutto durante una conferenza stampa alla vigilia di una trasferta delicata come quella che attende l'Inter, a Napoli. Ma stavolta Cristian Chivu non è finito nel mirino della stampa o della critica ma dalle. cimici. Mentre stava parlando, infatti, il tecnico romeno ha dovuto fare i conti con i fastidiosi animali: "Ci sono le cimici che mi attaccano", ha detto ridendo mentre spiegava l'importanza del giorno di riposo concesso alla sua squadra dopo la vittoria in Champions a metà settimana. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Inter, Chivu alle prese... con le cimici

