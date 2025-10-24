Inter Carlos Augusto valore aggiunto | Ausilio lavora al rinnovo

Archiviata la vittoria per 4-0 in Champions League con l’Union Saint-Gilloise, per l’Inter è tempo di tornare in campo. I nerazzurri stanno dimostrando di aver intrapreso la retta via e vogliono continuare a rimanerci. L’obiettivo è quello di mandare segnali chiari alla concorrenza, in una lotta Scudetto mai accesa come quest’anno. La prossima gara è quella con il Napoli, in programma sabato 25 ottobre alle ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona. Al tempo stesso, però, la dirigenza starebbe delineando il piano per quanto riguarda i rinnovi di contratto di quei calciatori che sono fondamentali per il presente ed il futuro. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

