Intelligenza artificiale e sanità errori al 70%

Tv2000.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’intelligenza artificiale si rivela uno strumento utile per il supporto nelle diagnosi mediche ma non certo un sostituto della competenza umana. Lo dimostra uno studio dell’Humanitas di Milano. Servizio di Lucia Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

