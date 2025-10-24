Intelligenza artificiale e sanità errori al 70%

L’intelligenza artificiale si rivela uno strumento utile per il supporto nelle diagnosi mediche ma non certo un sostituto della competenza umana. Lo dimostra uno studio dell’Humanitas di Milano. Servizio di Lucia Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Intelligenza artificiale e sanità, errori al 70%

