Insieme per Avellino e l' Irpinia marcia per la pace davanti alla Villa Comunale
Avellino chiama alla Pace: dalla Cura della Terra alla Semina della Speranza. La pace, come la terra, ha bisogno di mani che la curino. Non nasce da sola: si costruisce giorno dopo giorno, con responsabilità, pazienza e amore per la vita. In un tempo in cui le guerre continuano a devastare popoli. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Marcia per la pace ad Avellino: si parte con i trattori il 7 novembre dalla Villa Comunale - Avellino in marcia per la pace: appuntamento venerdì 7 novembre alle ore 18 davanti alla Villa Comunale, con un corteo che andrà poi verso Piazza Libertà. Secondo corriereirpinia.it
Crisi idrica in Irpinia, reti e fognature: 71 milioni dalla Regione - Programmazione degli interventi su reti e condotte idriche oltre che sui sistemi fognari, la giunta regionale approva la delibera di indirizzo che predispone l'utilizzo di risorse ... Lo riporta ilmattino.it