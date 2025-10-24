Insieme per Avellino e l' Irpinia marcia per la pace davanti alla Villa Comunale

Avellino chiama alla Pace: dalla Cura della Terra alla Semina della Speranza. La pace, come la terra, ha bisogno di mani che la curino. Non nasce da sola: si costruisce giorno dopo giorno, con responsabilità, pazienza e amore per la vita. In un tempo in cui le guerre continuano a devastare popoli. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

