Insegnare è come essere Batman La visione dell’insegnamento di Andrea Maggi
" L'insegnante è un vero ruolo pubblico perché ti mette davanti a un auditorio ". Così Andrea Maggi, in una intervista a Vanityfair.it, docente e volto televisivo noto per la sua partecipazione al programma Il Collegio, sintetizza una delle sue convinzioni più radicate: insegnare non è solo trasmettere contenuti, ma esporsi, mettersi in relazione diretta con un pubblico, assumere una postura comunicativa che comporta attenzione, cura e responsabilità. L'aula non è solo uno spazio fisico, è un contesto in movimento, un microcosmo da leggere, interpretare e attraversare ogni giorno. L'articolo “Insegnare è come essere Batman”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Stiamo inquinando di più per insegnare ad una macchina a non essere offensiva Link all'articolo : https://redhotcyber.com/post/stiamo-inquinando-per-insegnare-ad-una-macchina-a-non-essere-offensiva/… #redhotcyber #hacking #cti #ai #online #it #cyber - X Vai su X
Essere istruttori non significa solo insegnare uno sport, significa essere una guida, un punto di riferimento, un esempio. Significa credere nel potenziale di ogni bambino e lavorare ogni giorno per aiutarlo a crescere. Nel minibasket, ogni passaggio, ogni sor - facebook.com Vai su Facebook