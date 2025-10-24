Insegnare è come essere Batman La visione dell’insegnamento di Andrea Maggi

" L'insegnante è un vero ruolo pubblico perché ti mette davanti a un auditorio ". Così Andrea Maggi, in una intervista a Vanityfair.it, docente e volto televisivo noto per la sua partecipazione al programma Il Collegio, sintetizza una delle sue convinzioni più radicate: insegnare non è solo trasmettere contenuti, ma esporsi, mettersi in relazione diretta con un pubblico, assumere una postura comunicativa che comporta attenzione, cura e responsabilità. L'aula non è solo uno spazio fisico, è un contesto in movimento, un microcosmo da leggere, interpretare e attraversare ogni giorno. L'articolo “Insegnare è come essere Batman”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it