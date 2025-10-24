Inquinamento | il 26 ottobre scatta la domenica ecologica
Domenica 26 ottobre 2025 è una domenica ecologica, con limitazioni al traffico dalle 8.30 alle 18.30, entro l'anello delle tangenziali, nell’ambito delle misure antismog adottate dal Comune di Parma che discendono dal nuovo PAIR2030 – Piano Aria Integrato Regionale. Le domeniche ecologiche sono. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Porte aperte sul Quarto ponte Visite in cantiere sabato 25 ottobre dalle 10 alle 16 #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie #LeccoCittà #Lecco #EconomiaAffariEFinanza #Trasporti #Politica #Governo #Ambiente #Inquinamento #Sport #Ciclismo #Serviz - facebook.com Vai su Facebook
Farwest, anticipazioni 3 ottobre: temi e ospiti. In studio Monica Maggioni e Selvaggia Lucarelli, dalla flotilla all'inquinamento del p... - X Vai su X
Domenica 26 ottobre ritorna l’ora solare: un’ora in più di sonno ma cresce lo scetticismo sull’utilità - La notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025 segnerà il ritorno dell'ora solare in Italia, con le lancette degli orologi che si sposteranno indietro di sessanta minuti alle tre del mattino. Scrive orizzontescuola.it
Ora solare 2025, quando spostare le lancette? Si dormirà un'ora in più, ma c'è ancora tempo - Il cambio di orario ci sarà l'ultimo weekend di ottobre, quindi nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre. Riporta corriereadriatico.it
Inquinamento in Lombardia, Pm10 sopra i limiti: dal 14 ottobre prime misure antismog a Milano e altre 5 province - Entrano in vigore martedì 14 ottobre le prime misure antismog a Milano, Monza, Lodi, Bergamo, Pavia e Cremona. Si legge su fanpage.it