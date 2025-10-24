Innovazione Fincantieri lancia Deep | sistema smart per il monitoraggio subacqueo

È stato presentato a La Spezia, nel corso di un evento organizzato da Fincantieri presso il Centro di Supporto e Sperimentazione Navale della Marina Militare, Deep, il nuovo sistema integrato per la protezione delle infrastrutture subacquee e il monitoraggio ambientale. Si tratta di un ”sistema di sistemi” modulare, scalabile e cyber-sicuro che rappresenta una delle innovazioni più avanzate nel settore underwater europeo. Il primo impianto dimostrativo è stato installato proprio al Cssn di La Spezia e integra quattro componenti principali: una barriera acustica, una flotta di droni subacquei autonomi, un software di comando e controllo e un modulo di analisi basato sull’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it