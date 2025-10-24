Inneggiava all’Isis e all’odio antisemita su Instagram | arrestato nel Salento ex dipendente Asl
Ludovico Giurgola, un 35enne di Lecce domiciliato a Lizzanello, con un passato come dipendente nell'Asl di Trento, fermato per apologia dell’associazione terroristica. 🔗 Leggi su Repubblica.it
A luglio, quando era minorenne, la Digos aveva fatto un blitz in casa sua. Sui suoi dispositivi elettronici trovato molto materiale che inneggia all’Isis - facebook.com Vai su Facebook