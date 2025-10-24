Iniziati i lavori di efficientamento energetico del pattinodromo di Spinea
Sono stati avviati nei giorni scorsi i lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione del pattrinodromo comunale di Spinea. L’intervento - di importo complessivo di 149mila euro - sarà finanziato per 100mila euro con fondi di bilancio, e per la restante parte con un. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
