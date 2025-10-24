Infrastrutture hub per i cavi sottomarini | finanziamenti Ue per 20 mln di euro

La vicepresidente esecutiva della  Commissione europea per la Sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia, Henna Virkkunen, ha presentato nuove opportunità di finanziamento dell’Unione europea per un  valore di 20 milioni di euro per proteggere i cavi sottomarini europei:  i nuovi finanziamenti nell’ambito del  Programma Europa Digitale  sosterranno la creazione di hub regionali per i cavi e la verifica della resilienza delle infrastrutture via cavo sottomarine. Lo ha reso noto la Commissione europea precisando che il  Centro europeo di competenza per la cybersecurity, l’hub centrale dell’Ue per la gestione dei fondi per la sicurezza informatica, sta pubblicando un  bando da 10 milioni di euro dedicato alla creazione di hub regionali per i cavi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

