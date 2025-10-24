Inter News 24 Infortunio Thuram, il centravanti non farà parte della sfida contro il Napoli: fissata una prima data per il rientro previsto. Marcus Thuram non sarà presente sul volo per Napoli di questo pomeriggio, continuando a fare i conti con il problema al bicipite femorale subito durante la partita contro lo Slavia Praga in Champions League. L’attaccante francese dell’Inter sta proseguendo il suo lavoro di recupero individuale, ma l’infortunio non è ancora del tutto smaltito. Secondo le parole di Andrea Paventi, inviato di Sky Sport, Thuram salterà molto probabilmente anche la partita di mercoledì prossimo contro la Fiorentina. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Infortunio Thuram, si allunga il tempo di recupero per il centravanti francese? Come sta il bomber nerazzurro