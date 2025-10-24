Infortunio Palacios si ferma anche l’argentino! Problema muscolare per il difensore | le sue condizioni

Internews24.com | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 e quando può tornare. Non c’è pace per l’infermeria dell’Inter. Dopo gli stop di Marcus Thuram, Matteo Darmian e Raffaele Di Gennaro, il tecnico Cristian Chivu deve fare i conti con un’altra defezione in vista della delicata trasferta di Napoli. Secondo quanto riportato dal giornalista Daniele Mari, si è fermato anche il giovane difensore argentino Thomas Palacios. Gli esami strumentali hanno evidenziato un risentimento al retto femorale della coscia sinistra, un infortunio muscolare che lo costringerà ai box per diverse settimane. 🔗 Leggi su Internews24.com

infortunio palacios si ferma anche l8217argentino problema muscolare per il difensore le sue condizioni

© Internews24.com - Infortunio Palacios, si ferma anche l’argentino! Problema muscolare per il difensore: le sue condizioni

News recenti che potrebbero piacerti

infortunio palacios ferma l8217argentinoFCIN1908/ Inter, altro stop in questi giorni: si è fermato anche Palacios - Il difensore argentino si è infortunato in allenamento in questi giorni: Thomas Palacios salta Napoli- msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Infortunio Palacios Ferma L8217argentino