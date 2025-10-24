Infortunio Palacios si ferma anche l’argentino! Problema muscolare per il difensore | le sue condizioni

Inter News 24 e quando può tornare. Non c’è pace per l’infermeria dell’Inter. Dopo gli stop di Marcus Thuram, Matteo Darmian e Raffaele Di Gennaro, il tecnico Cristian Chivu deve fare i conti con un’altra defezione in vista della delicata trasferta di Napoli. Secondo quanto riportato dal giornalista Daniele Mari, si è fermato anche il giovane difensore argentino Thomas Palacios. Gli esami strumentali hanno evidenziato un risentimento al retto femorale della coscia sinistra, un infortunio muscolare che lo costringerà ai box per diverse settimane. 🔗 Leggi su Internews24.com

