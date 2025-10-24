Infortunio Palacios si ferma anche l’argentino! Problema muscolare per il difensore | le sue condizioni
Inter News 24 e quando può tornare. Non c’è pace per l’infermeria dell’Inter. Dopo gli stop di Marcus Thuram, Matteo Darmian e Raffaele Di Gennaro, il tecnico Cristian Chivu deve fare i conti con un’altra defezione in vista della delicata trasferta di Napoli. Secondo quanto riportato dal giornalista Daniele Mari, si è fermato anche il giovane difensore argentino Thomas Palacios. Gli esami strumentali hanno evidenziato un risentimento al retto femorale della coscia sinistra, un infortunio muscolare che lo costringerà ai box per diverse settimane. 🔗 Leggi su Internews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
Fino a questo momento gestione perfetta di Chivu. Bastoni e Dumfries i più spremuti in quanto mancano le alternative (Luis Henrique e Palacios). - facebook.com Vai su Facebook
FCIN1908/ Inter, altro stop in questi giorni: si è fermato anche Palacios - Il difensore argentino si è infortunato in allenamento in questi giorni: Thomas Palacios salta Napoli- msn.com scrive