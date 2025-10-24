che si è fermato nelle scorse ore. Tegola confermata per Maurizio Sarri e per la Lazio, proprio a due giorni da una delle partite più attese e delicate della stagione. L’ avvicinamento al big match contro la Juventus, sfida di cartello valida per l’ottava giornata del campionato di Serie A e in programma domenica 26 ottobre alle ore 20:45, è funestato da notizie molto negative provenienti dall’infermeria. L’allenatore biancoceleste ha infatti perso un pezzo importante del suo scacchiere tattico: come riferito da Sky Sport dovrà fare a meno di Nuno Tavares. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunio Nuno Tavares, arriva la decisione definitiva verso la Juventus: le ultime sulle condizioni del portoghese biancoceleste