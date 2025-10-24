Infortunio Meret le gare che salterà e i tempi di recupero | pronto Milinkovic-Savic!
Brutte notizie per il Napoli e per Antonio Conte. Gli esami a cui è stato sottoposto Alex Meret hanno evidenziato una frattura del secondo metatarso del piede destro, riportata durante l’ultima seduta di allenamento a Castel Volturno. Il portiere friulano dovrà osservare uno stop stimato in circa due mesi, periodo in cui salterà diverse partite decisive tra Serie A e Champions League. Frattura al metatarso e tempi di recupero. “Alex Meret ha riportato una frattura del secondo metatarso del piede destro” Il Napoli ha comunicato l’esito degli esami strumentali. Lo staff medico valuterà nei prossimi giorni il percorso più adatto per il recupero, che dovrebbe comprendere una prima fase di immobilizzazione seguita da fisioterapia. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
