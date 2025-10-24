Infortunio Meret gli ultimi aggiornamenti sulla frattura al piede e tempi di recupero | CMIT

Calciomercato.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli giocherà contro l’Inter e Antonio Conte deve fare a meno anche di Alex Meret: ecco quando tornerà a disposizione del mister Alla vigilia dell’incontro con l’Inter al Maradona, il Napoli perde Alex Meret, che ha accusato un infortunio durante l’ultimo allenamento svolto con i compagni. Il portiere della Nazionale ha subito una frattura del secondo metatarso al piede destro. Attualmente, il giocatore ha un tutore, per tenere immobile il piede destro. Secondo quanto risulta a Calciomercato.it, servirà un po’ di riposo prima di avere una diagnosi completa dell’infortunio e conoscere i tempi di recupero. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

infortunio meret gli ultimi aggiornamenti sulla frattura al piede e tempi di recupero cmit

© Calciomercato.it - Infortunio Meret, gli ultimi aggiornamenti sulla frattura al piede e tempi di recupero | CM.IT

Contenuti che potrebbero interessarti

infortunio meret ultimi aggiornamentiNapoli, infortunio Meret: cosa si è fatto e quando torna, le ultime - Inter, big match dell'ottava giornata di Serie A in programma sabato 25 ottobre alle 18 allo Stadio Diego Armando Maradona, con i pali affidati ... Scrive msn.com

infortunio meret ultimi aggiornamentiNapoli, emergenza infortuni: Meret, Hojlund, Rrahmani e Lobotka out con l'Inter. Condizioni e tempi di recupero - Allo stop di Hojlund, che non recupererà neanche per la sfida di sabato 25 ottobre contro i nerazzurri, si è ... Secondo msn.com

infortunio meret ultimi aggiornamentiHojlund salta l'Inter e infortunio con frattura per Meret, altri guai per Conte: i tempi di recupero - I due giocatori azzurri non ci saranno nella supersfida contro la squadra di Chivu: quante partite potrebbe non disputare il portiere ... Scrive tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Infortunio Meret Ultimi Aggiornamenti