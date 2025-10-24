Infortunio Meret gli ultimi aggiornamenti sulla frattura al piede e tempi di recupero | CMIT

Il Napoli giocherà contro l’Inter e Antonio Conte deve fare a meno anche di Alex Meret: ecco quando tornerà a disposizione del mister Alla vigilia dell’incontro con l’Inter al Maradona, il Napoli perde Alex Meret, che ha accusato un infortunio durante l’ultimo allenamento svolto con i compagni. Il portiere della Nazionale ha subito una frattura del secondo metatarso al piede destro. Attualmente, il giocatore ha un tutore, per tenere immobile il piede destro. Secondo quanto risulta a Calciomercato.it, servirà un po’ di riposo prima di avere una diagnosi completa dell’infortunio e conoscere i tempi di recupero. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Infortunio Meret, gli ultimi aggiornamenti sulla frattura al piede e tempi di recupero | CM.IT

