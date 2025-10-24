Infortunio Hojlund problema in attacco per Conte! Il tecnico valuta le alternative per Napoli Inter | occhio all’ipotesi a sorpresa!

Internews24.com | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 I dettagli. Brutte notizie confermate per il Napoli e per il tecnico Antonio Conte. L’attaccante danese Rasmus Hojlund non sarà della partita nell’attesissimo scontro diretto di domani pomeriggio contro l’Inter. La sfida, in programma alle ore 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona e valida per l’ottava giornata di Serie A, perde così uno dei suoi protagonisti più attesi. Come riportato da Sky Sport, l’ex centravanti del Manchester United non ha ancora recuperato dall’ affaticamento muscolare che lo aveva già costretto a saltare la gara di campionato contro il Torino e la disastrosa trasferta di Champions League a Eindhoven. 🔗 Leggi su Internews24.com

infortunio hojlund problema in attacco per conte il tecnico valuta le alternative per napoli inter occhio all8217ipotesi a sorpresa

© Internews24.com - Infortunio Hojlund, problema in attacco per Conte! Il tecnico valuta le alternative per Napoli Inter: occhio all’ipotesi a sorpresa!

News recenti che potrebbero piacerti

infortunio hojlund problema attaccoHojlund salta l'Inter e infortunio con frattura per Meret, altri guai per Conte: i tempi di recupero - I due giocatori azzurri non ci saranno nella supersfida contro la squadra di Chivu: quante partite potrebbe non disputare il portiere ... Scrive tuttosport.com

infortunio hojlund problema attaccoNapoli, Hojlund non recupera: non ci sarà contro l’Inter - L'attaccante danese non è riuscito a recuperare per il big match contro l'Inter: Conte dovrà rinunciare a lui nella gara con i nerazzurri ... Come scrive gianlucadimarzio.com

infortunio hojlund problema attaccoInfortunio Hojlund, Alvino: "Avete capito come si è fatto male?" - Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto a Radio Crc alla vigilia della partita contro l'Inter per parlare anche di possibili scelte di formazione di Conte: "Non dovesse ... Come scrive tuttonapoli.net

Cerca Video su questo argomento: Infortunio Hojlund Problema Attacco