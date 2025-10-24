Infortunio Hojlund problema in attacco per Conte! Il tecnico valuta le alternative per Napoli Inter | occhio all’ipotesi a sorpresa!

Inter News 24 I dettagli. Brutte notizie confermate per il Napoli e per il tecnico Antonio Conte. L’attaccante danese Rasmus Hojlund non sarà della partita nell’attesissimo scontro diretto di domani pomeriggio contro l’Inter. La sfida, in programma alle ore 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona e valida per l’ottava giornata di Serie A, perde così uno dei suoi protagonisti più attesi. Come riportato da Sky Sport, l’ex centravanti del Manchester United non ha ancora recuperato dall’ affaticamento muscolare che lo aveva già costretto a saltare la gara di campionato contro il Torino e la disastrosa trasferta di Champions League a Eindhoven. 🔗 Leggi su Internews24.com

