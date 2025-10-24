Infortunio Hojlund problema in attacco per Conte! Il tecnico valuta le alternative per Napoli Inter | occhio all’ipotesi a sorpresa!
Inter News 24 I dettagli. Brutte notizie confermate per il Napoli e per il tecnico Antonio Conte. L’attaccante danese Rasmus Hojlund non sarà della partita nell’attesissimo scontro diretto di domani pomeriggio contro l’Inter. La sfida, in programma alle ore 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona e valida per l’ottava giornata di Serie A, perde così uno dei suoi protagonisti più attesi. Come riportato da Sky Sport, l’ex centravanti del Manchester United non ha ancora recuperato dall’ affaticamento muscolare che lo aveva già costretto a saltare la gara di campionato contro il Torino e la disastrosa trasferta di Champions League a Eindhoven. 🔗 Leggi su Internews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
Infortunio #Hojlund, è in bilico per l'Inter! Hojlund sta assai meglio, non ancora benissimo, ma ci sono «noie muscolari» che meritano di essere gestite, evitando di farsi travolgere dall’impazienza: a Torino era impossibile avercelo, ma anche a Eindhoven, m - facebook.com Vai su Facebook
Ancora incertezza su Hojlund: resta in dubbio la sua presenza contro l'Inter Le sue condizioni sono in miglioramento, ma non si può ancora parlare di un vero recupero dall'infortunio. I prossimi allenamenti saranno decisivi #Hojlund #SSCNapoli #spazio - X Vai su X
Hojlund salta l'Inter e infortunio con frattura per Meret, altri guai per Conte: i tempi di recupero - I due giocatori azzurri non ci saranno nella supersfida contro la squadra di Chivu: quante partite potrebbe non disputare il portiere ... Scrive tuttosport.com
Napoli, Hojlund non recupera: non ci sarà contro l’Inter - L'attaccante danese non è riuscito a recuperare per il big match contro l'Inter: Conte dovrà rinunciare a lui nella gara con i nerazzurri ... Come scrive gianlucadimarzio.com
Infortunio Hojlund, Alvino: "Avete capito come si è fatto male?" - Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto a Radio Crc alla vigilia della partita contro l'Inter per parlare anche di possibili scelte di formazione di Conte: "Non dovesse ... Come scrive tuttonapoli.net