Inter News 24 Infortunio Hojlund, il danese alza bandiera bianca: costretto a dare forfait per Napoli Inter! Le condizioni dell’attaccante dei partenopei. Il Napoli dovrà fare a meno di uno dei suoi principali protagonisti, Rasmus Hojlund, per il grande match contro l’Inter di domani pomeriggio. La sfida, in programma alle 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona e valida per l’ottava giornata di Serie A, perderà così uno dei suoi giocatori più attesi. Hojlund, attaccante danese arrivato dal Manchester United e considerato uno dei talenti più promettenti, non ha smaltito l’affaticamento muscolare che lo ha già costretto a saltare la precedente gara contro il Torino e la sfortunata trasferta di Champions League contro il PSV Eindhoven. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Infortunio Hojlund, il danese alza bandiera bianca: costretto a dare forfait per Napoli Inter! Le sue condizioni