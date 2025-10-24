Infortuni Lazio nuova tegola per i biancocelesti | contro la Juve assente anche Nuno Tavares! Per il terzino portoghese nuovo problema muscolare
Infortuni Lazio, nuova tegola per i biancocelesti: contro la Juve assente anche Nuno Tavares! Un problema muscolare costringe al forfait il terzino La Lazio di Maurizio Sarri continua a fare i conti con una serie di infortuni che mettono a dura prova le scelte del tecnico in vista del match contro la Juventus, valido per . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Scopri altri approfondimenti
‘SVB’ – Lazio, Rambaudi: “Serve chiarezza sugli infortuni. Mercato di gennaio? Sarri deve essere assecondato” (AUDIO) - facebook.com Vai su Facebook
‘9 GENNAIO’ – Infortuni Lazio, Bianchini: “Troppi in poche partite. Parole di Sarri rivolte a questioni cliniche ereditate. Isaksen non regge il confronto fisico” Vai su X
Infortuni Lazio, novità dell’ultima ora! Non c’è pace per i biancocelesti! Altro stop per Sarri, ecco chi si è fermato: le ultimissime - Infortuni Lazio, altra tegola per il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri: si ferma un altro giocatore, le ultime notizie Sembra davvero una maledizione: in casa Lazio continua l’emergenza infortuni, ... Lo riporta lazionews24.com
Lazio, ennesima tegola per Sarri: si ferma anche Cancellieri - Da Formello non c'è ottimismo col giocatore che potrebbe tornare fra venti giorni circa ... romatoday.it scrive
Altra tegola per Sarri, ora si fa DURISSIMA PER LA LAZIO | Che beffa - Lazio, le notizie negative per mister Sarri non finiscono affatto qui: nuova beffa per tutto l'ambiente biancoceleste ... Si legge su ternananews.it