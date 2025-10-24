Infortuni Lazio non c’è pace per i biancocelesti! Altro ko per Sarri si ferma un altro giocatore | le ultimissime
Infortuni Lazio, emergenza infinita: nuovo infortunio in casa biancoceleste. Sarri perde un altro pezzo, ecco le novità Sembra non avere fine l’incubo infortuni in casa Lazio, che ora colpisce anche il reparto difensivo. Nella doppia seduta odierna si è fermato Nuno Tavares, vittima di un problema muscolare che lascia temere uno stiramento. Una nuova grana . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Lazio, emergenza infortuni: caos tra staff medico e recuperi, Sarri sempre più preoccupato Continua qui https://ift.tt/aj9JxYF #lazio #laziopress - facebook.com Vai su Facebook
?#Sarri: “Ultime 3 gare sono state le più difficili di tutta la mia carriera”. Sugli infortuni Lazio... - X Vai su X
Infortuni in casa Lazio, Corriere di Roma: "Rovella sceglie di non operarsi. Zaccagni fuori" - Problema infortuni in casa Lazio, Sarri alle prese con le precarie condizioni di Mattia ... Si legge su tuttomercatoweb.com
Lazio, fra squalifiche e infortuni è emergenza a centrocampo: Sarri pensa al 4-2-3-1 - La Lazio riprenderà oggi la marcia di avvicinamento alla gara contro il Genoa. Si legge su tuttomercatoweb.com