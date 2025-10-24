Infortunati Lazio il comunicato ufficiale del club biancoceleste | tutte le novità a 2 giorni dalla Juventus Lui sarà indisponibile!
Infortunati Lazio, il comunicato ufficiale del club biancoceleste: tutte le novità a 2 giorni dalla Juventus. Lui sarà indisponibile per il match dell’Olimpico. L’emergenza infortuni non dà tregua a Maurizio Sarri, costringendo la Lazio ad affrontare la vigilia del big match contro la Juventus in condizioni a dir poco precarie. La sfida, in programma domenica sera alle 20:45 allo Stadio Olimpico, vedrà i biancocelesti privi di numerosi elementi chiave. La situazione dell’infermeria è così delicata che la società ha ritenuto necessario fare chiarezza attraverso una nota ufficiale, che delinea un quadro decisamente preoccupante per l’allenatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondisci con queste news
Infortunati: nessun recupero in vista della Juventus! https://lazionews.eu/notizie/infortunati-lazio-juventus-recuperi/… #sslazio #lazio #lazionews #lazionewseu #LazioJuventus #infortunati #recuperi #Sarri Vai su X
Verso Lazio Juve Gli infortunati in casa bianconera: ci sono due recuperi - facebook.com Vai su Facebook
Comunicato ufficiale della S.S.Lazio sugli infortunati - Poco più di 48 ore e i riflettori dello stadio Olimpico si accenderanno, alle ore 20. Da laziopress.it
Qui Lazio - Il punto sugli infortunati in vista del match con la Juventus: il comunicato - La Lazio, tramite una nota ufficiale, ha diramato un bollettino medico sulle condizioni degli infortunati in vista del match con la Juventus: "Nel pomeriggio, dopo un consulto tra lo staff medico – Pr ... Riporta tuttojuve.com
Infortunio Cancellieri, la verità sullo stop: c’è il comunicato della Lazio! - Brutte notizie per la Lazio allenata da Maurizio Sarri: l'esito degli esami e tempi di recupero per Cancellieri ... Da fantamaster.it