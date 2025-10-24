' Informare e confrontarsi' la riforma della giustizia al centro di un incontro Invito esteso al deputato Morrone

Il 3 novembre alle 20,45 al Centro Pace di Forlì, via Andrelini 59, è stato organizzato dal Centro con Libera e Costituzione e Democrazia un incontro della riforma della giustizia con Emanuele Picci, presidente sezione Associazione Nazionale Magistrati di Forlì, e con gli avvocati Marco Martinez. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Un tecnico “del Comune” avrebbe trovato l’anomalia e una maestra avrebbe agito in buonafede per informare le famiglie, ma senza confrontarsi con la dirigente. L’interpellanza di un consigliere ha provocato il tam-tam mediatico - facebook.com Vai su Facebook

Utilizzo dati e privacy - In terza lettura, l'Aula della Camera ha dato il via libera alla separazione delle carriere con 243 sì e 109 no. tgcom24.mediaset.it scrive

Riforma della giustizia, parla Schlein: la maggioranza umilia l’Aula, daremo battaglia - “Avete proceduto su questa riforma a suon di forzature, umiliando il Parlamento e i vostri stessi parlamentari. partitodemocratico.it scrive

Riforma della giustizia, via libera alla Camera: le novità e cosa cambia con la separazione delle carriere - Con 243 sì e 109 no oggi la Camera ha approvato il disegno di legge sulla riforma della giustizia, sostenuto da Forza Italia e dal Guardasigilli Carlo Nordio. Riporta fanpage.it