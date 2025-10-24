Influenza | dai banchi di scuola parte la campagna di prevenzione della Società Italiana di Pediatria
23 ottobre 2025 – Ogni inverno in Italia 1 bambino su 4 è colpito dall’influenza, che generalmente si manifesta con febbre, malessere generale, sintomi respiratori e che, in alcuni casi, può comportare complicanze come otiti e polmoniti. I bambini non sono solo i più esposti al contagio, ma sono anche potenziali “amplificatori” del virus: dal banco di scuola l’influenza si propaga facilmente a fratelli, genitori e nonni, più fragili per età o condizioni di salute. Per favorire una maggiore protezione dei più piccoli e dell’intera società, nonché una più ampia consapevolezza dei comportamenti preventivi, la Società Italiana di Pediatria dà il via a “ Copriamoli bene. 🔗 Leggi su Pantareinews.com
