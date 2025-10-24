L’i nfluenza è ormai alle porte: le campagne vaccinali gratuite sono già partite in pressoché tutte le Regioni d’Italia, ma a preoccupare in questa fase sono soprattutto i più piccoli. Ogni inverno, infatti, 1 bambino italiano su 4 è colpito dal “malanno di stagione”. I sintomi, in genere, sono quelli classici come febbre, malessere generale, problemi respiratori. Ma in alcuni casi possono esserci anche complicanze, non solo per i bambini, ma anche per gli adulti con cui convivono. Da qui l’appello della Società Italiana di Pediatria (SIN), che ha lanciato una speciale campagna informativa, con consigli pratici anche per genitori e insegnanti di scuola. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Influenza colpisce 1 bambino su 4 ogni anno, al via la campagna di prevenzione nelle scuole