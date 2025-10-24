Influenza colpisce 1 bambino su 4 ogni anno al via la campagna di prevenzione nelle scuole
L’i nfluenza è ormai alle porte: le campagne vaccinali gratuite sono già partite in pressoché tutte le Regioni d’Italia, ma a preoccupare in questa fase sono soprattutto i più piccoli. Ogni inverno, infatti, 1 bambino italiano su 4 è colpito dal “malanno di stagione”. I sintomi, in genere, sono quelli classici come febbre, malessere generale, problemi respiratori. Ma in alcuni casi possono esserci anche complicanze, non solo per i bambini, ma anche per gli adulti con cui convivono. Da qui l’appello della Società Italiana di Pediatria (SIN), che ha lanciato una speciale campagna informativa, con consigli pratici anche per genitori e insegnanti di scuola. 🔗 Leggi su Dilei.it
Leggi anche questi approfondimenti
Con l’arrivo dell’autunno, torna anche l’influenza stagionale: una malattia virale altamente contagiosa che colpisce le vie respiratorie e può compromettere la salute, soprattutto nei soggetti più fragili. Febbre alta, dolori muscolari, mal di testa, tosse secca e sta - facebook.com Vai su Facebook
#Taranto, un virus colpisce 10 giocatori: è caos sul riunvio con il Brindisi. La Figc regionale decide oggi - X Vai su X
Influenza colpisce 1 bambino su 4 ogni anno, al via la campagna di prevenzione nelle scuole - capace di attivare un circolo virtuoso che parte dai bambini e arriva a proteggere l’intera comunità”. Come scrive dilei.it
Influenza, ogni anno colpisce 1 bimbo su 4, campagna dei pediatri nelle scuole - (Adnkronos) – Ogni inverno in Italia 1 bambino su 4 è colpito dall’influenza, presentando in genere febbre, malessere generale e sintomi respiratori, ma in alcuni casi anche complicanze come otiti e p ... Riporta msn.com
Ogni anno 1 bimbo su 4 con influenza, la campagna dei pediatri - Ogni inverno in Italia 1 bambino su 4 è colpito dall'influenza che generalmente si manifesta con febbre, malessere generale, sintomi respiratori e che, in alcuni casi, può comportare complicanze come ... Lo riporta ansa.it