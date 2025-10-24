Influenza Baldo UniPd | Da vaccini adiuvati risposta più robusta e duratura per i fragili

Periodicodaily.com | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "I vaccini adiuvati e potenziati offrono una risposta immunitaria più robusta e duratura, rappresentando una scelta cruciale per proteggere le fasce di popolazione più fragili". Lo ha detto Vincenzo Baldo, professore ordinario di Igiene all'università di Padova, nel suo intervento al 58esimo Congresso nazionale della Siti (Società italiana di igiene) a Bolgona.  "La . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

influenza baldo unipd vacciniInfluenza, Baldo (UniPd): "Da vaccini adiuvati risposta più robusta e duratura per i fragili" - significa non solo ridurre la frequenza dell'influenza, ma anche prevenire ospedalizzazioni e decessi. Segnala msn.com

influenza baldo unipd vacciniInfluenza, Amodio (UniPa): "Vaccino prodotto su cellule più efficace nei bambini" - 'Un bambino su 5 in più può essere protetto grazie al vaccino antinfluenzale prodotto su cellule'. Da msn.com

Sanita': Aifa, sono 11 i vaccini autorizzati contro l'influenza stagionale - Sono 11 i vaccini autorizzati dall'Aifa e dall'Agenzia europea per i medicinali per l'immunizzazione contro l'influenza stagionale. ilsole24ore.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Influenza Baldo Unipd Vaccini