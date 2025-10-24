Influenza Baldo UniPd | Da vaccini adiuvati risposta più robusta e duratura per i fragili

"I vaccini adiuvati e potenziati offrono una risposta immunitaria più robusta e duratura, rappresentando una scelta cruciale per proteggere le fasce di popolazione più fragili". Lo ha detto Vincenzo Baldo, professore ordinario di Igiene all'università di Padova, nel suo intervento al 58esimo Congresso nazionale della Siti (Società italiana di igiene) a Bolgona.

