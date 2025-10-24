Influenza Amodio UniPa | Vaccino prodotto su cellule più efficace nei bambini

(Adnkronos) – "Un bambino su 5 in più può essere protetto grazie al vaccino antinfluenzale prodotto su cellule". Lo ha dichiarato Emanuele Amodio, professore ordinario di Igiene all'università di Palermo, intervenendo a Bologna al 58esimo Congresso nazionale della Siti, la Società italiana di igiene. Amodio ha ricordato che "studi più recenti, in particolare quelli statunitensi, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Straordinario successo della campagna di vaccinazione per l'influenza per la stagione 2025/2026! Primi 90 bambini vaccinati! #staytuned per le prossime date in relazione alle prossime consegne delle dosi! L'ARMA PIU' POTENTE E' SEMPRE LA PREVENZI - facebook.com Vai su Facebook

Influenza, Amodio (UniPa): “Vaccino prodotto su cellule più efficace nei bambini” - (Adnkronos) – “Un bambino su 5 in più può essere protetto grazie al vaccino antinfluenzale prodotto su cellule”. Scrive msn.com

Influenza, Tafuri (UniBa): "Effetto domino su cronici, ora rete vaccinale e alert basati su Ia" - L'influenza stagionale non è solo un fastidio di stagione, ma un vero e proprio 'trigger' capace di ... Lo riporta msn.com

Influenza. Dal vaccino all’igiene delle mani, dall’Oms cinque gesti per proteggere se stessi e gli altri - L’Organizzazione mondiale per la sanità ricorda alcune piccole azioni che per tutelare se stessi e gli atri. Scrive quotidianosanita.it